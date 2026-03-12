Yeni Şafak
Tel Aviv'de büyük yıkım

12/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
İsrail, dün Lübnan'a bomba yağdırdı. Saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail'e 100 roketle karşılık verdi. Demir Kubbe'yi aşan roketler Hayfa ve Celile'de yıkıma neden oldu.
İsrail, dün Lübnan’a bomba yağdırdı. Saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail’e 100 roketle karşılık verdi. Demir Kubbe’yi aşan roketler Hayfa ve Celile’de yıkıma neden oldu.

İran’ın 12 gündür devam eden misillemeleri İsrail’in başkenti Tel Aviv’de büyük yıkıma yol açtı. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre şimdiye kadar füze kaynaklı 9.115 hasar kaydı yapıldı. Bu hasarların 4.609’u Tel Aviv’de. Şehirde dükkanlar tamamen kapalı, sosyal hayat bitmiş durumda. Ülkeyi terk etmek isteyenler Ben Gurion Havalimanı’na akın ediyor. İsrail’de bir günde 205 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Sosyal medyada “Füze test alanına döndük” şeklinde isyan var.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah mevzilerini vurmaya devam ederken Hizbullah ise dün akşam terör devletine roketlerle cevap verdi. İşgal ordusu, önceki gece saatlerinde Lübnan’ın güney kentleri ile doğuda Batı Bekaa ve Beyrut’un güney banliyösünü hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Hanaviye, Şehabiye, Kana, Hoş ve Tibnin başta olmak üzere birçok belde vuruldu. Şehabiye'deki saldırıda altı kişi, Kana'da beş kişi, Hanaviye ve Şarkiyye’de üçer kişi, Zelaya, Hoş ve Kefertibnit beldelerinde de birer kişi yaşamını yitirdi. Doğudaki Baalbek'te Temnin beldesinde Suriyelilerin yaşadığı bir binaya dün sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda ise 10 kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail dün akşam saatlerinde Beyrut'u bombaladı. Hizbullah ise akşam saatlerinde düzenlediği son dalga saldırıda 100 roket attığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 634'e yaralı sayısının da bin 586'ya yükseldiğini açıkladı.


