İsrail kör mü oldu

Terör devleti İsrail ordusu, son günlerdeki bazı İran misillemelerinde erken uyarı sisteminin devreye girmemesi veya geç girmesi üzerine yaşanan tartışmalara dair İsrail iç kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Füze saldırılarının tespitinin çeşitli operasyonel faktörlere bağlı olduğu belirtilen açıklamada, bazen önceden uyarı yapılmaksızın sirenlerin çalabileceği durumların olduğu belirtilerek erken uyarı sisteminin devreye girmesini garanti edemeyeceği mesajı verdi. İsrail'in Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, İran'ın bölgedeki radarları hedef alarak İsrail'i körleştirdiği aktarıldı. Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'den uydu görüntülerinin İran'ın bölgedeki İsrail için kritik radar sistemlerini hedef alarak ABD ve müttefiklerini körleştirmeye çalıştığını gösterdiğine dikkati çekildi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini ise en az altı ay boyunca geniş ölçekli bir savaşa hazır olduklarını belirterek "ABD ve İsrail’e ait 200 nokta, hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındı ve imha edildi. Bu süreçte 2600 İHA saldırısı gerçekleştirildi ve 600 füze fırlatıldı. Savaşın ilk üç gününde, geçen seneki 12 günlük savaşın toplamına denk gelecek şekilde güç kullanıldı" dedi.