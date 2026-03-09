İsrail kör mü oldu

İsrail’deki erken uyarı sistemleri son İran misillemelerinde devreye girmedi. Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde İran’ın bölgedeki radarları hedef alarak İsrail’i körleştirdiği ifade ediliyor. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini ise en az altı ay geniş ölçekli bir savaşa hazır olduklarını söyledi.
Terör devleti İsrail ordusu, son günlerdeki bazı İran misillemelerinde erken uyarı sisteminin devreye girmemesi veya geç girmesi üzerine yaşanan tartışmalara dair İsrail iç kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Füze saldırılarının tespitinin çeşitli operasyonel faktörlere bağlı olduğu belirtilen açıklamada, bazen önceden uyarı yapılmaksızın sirenlerin çalabileceği durumların olduğu belirtilerek erken uyarı sisteminin devreye girmesini garanti edemeyeceği mesajı verdi. İsrail'in Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, İran'ın bölgedeki radarları hedef alarak İsrail'i körleştirdiği aktarıldı. Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'den uydu görüntülerinin İran'ın bölgedeki İsrail için kritik radar sistemlerini hedef alarak ABD ve müttefiklerini körleştirmeye çalıştığını gösterdiğine dikkati çekildi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini ise en az altı ay boyunca geniş ölçekli bir savaşa hazır olduklarını belirterek "ABD ve İsrail’e ait 200 nokta, hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındı ve imha edildi. Bu süreçte 2600 İHA saldırısı gerçekleştirildi ve 600 füze fırlatıldı. Savaşın ilk üç gününde, geçen seneki 12 günlük savaşın toplamına denk gelecek şekilde güç kullanıldı" dedi.
SALDIRILARI DA AZALTTILAR
Diğer taraftan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava harekâtının ilk günlerdeki yüksek temposunu sürdüremediği ortaya çıktı. 5 Mart tarihli raporunda Institute for the Study of War (ISW), operasyonun ilk aşamasının İran’ın hava savunma sistemleri ve komuta altyapısını bastırmayı hedeflediğini belirtti. Ancak rapora göre bu hedef tam anlamıyla gerçekleşmedi. Airwars da 6 Mart tarihli raporunda, ABD ve İsrail’in ilk dört gün boyunca günde binden fazla hedefi vurduğunu aktardı. 5 Mart’a gelindiğinde toplam saldırı sayısı 2500’e ulaşırken günlük ortalama yaklaşık 300’e düştü. ABD tarafında ise düşüş çok daha belirgin. İlk iki günde günlük ortalama 1250 hedef vurulurken, üçüncü günden sonra bu tempo günde 300–400 saldırıya geriledi. Bu veriler, yaklaşık yüzde 76’lık bir düşüşe işaret ediyor. ABD-İsrail koalisyonunun günlük saldırı hacminde toplamda yüzde 55 ila 65 arasında bir gerileme olduğu hesaplanıyor.