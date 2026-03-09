İsrail tankları Lübnan sınırında

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları artarken, işgalci güce ait tanklar dün sınır hattı boyunca konuşlandırıldı. Bölgedeki askeri hareketlilik, Hizbullah’ın 2 Mart’ta İsrail’e yönelik misilleme saldırısının ardından başlayan çatışmaların giderek genişlediğini gösteriyor. Tankların, Lübnan sınırına konuşlandırılması işgalci gücün, Litani nehrinin güneyine tampon bölge oluşturma amacıyla saldırıya geçebileceği değerlendirmesine sebep oldu. Dün İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün Litani Nehri’nin güneyi için yayınladığı sürgün emrini paylaştı. Savaş öncesinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı ve son 2 senede İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle ağır hasar alan bölgenin tamamen boşaltılması isteyen İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah unsurları, tesisleri veya silahlarının yakınında olan herkes hayatını riske atmaktadır” ifadesini kullandı. Hizbullah’ın faaliyetlerinin İsrail ordusunu o bölgede sert önlemler almaya zorladığını ileri süren Adraee, Lübnanlılara evlerini terk ederek Litani Nehri'nin güneyini tamamen boşaltma ve nehrin kuzeyine doğru hareket etme emrini yineledi. İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada ise iki askerin bölgede devam eden çatışmalarda öldürüldüğü duyuruldu.

İsrail ordusu, önceki gece saatlerinden itibaren Lübnan’ın güneyi ve başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre saldırılarda en az 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçaklarının güneydeki Eytit beldesine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasında gerçekleştirilen bombardımanda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede kayıp kişilere ulaşılmaya çalışılıyor. Sur ilçesine bağlı Cebel el-Batm kasabasında düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Başkent Beyrut’ta bir otele düzenlenen hava saldırısında ise 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. En ağır kayıplardan biri Nebatiye vilayetinin Bati Sir beldesinde yaşandı. İsrail’in üç katlı bir binayı hedef aldığı saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 19 kişi yaşamını yitirdi. Sur kentinin Kana beldesinde düzenlenen bir başka hava saldırısında da 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail Donanması ise Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi ile Sur, Sayda ve Trablusşam kentlerine yönelik denizden saldırılar düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusunun güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Duvayr beldesi ile Sur kentindeki Ayta Şab beldesine düzenlediği saldırılarda da toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılarla İsrail'in dün akşama kadarki 24 saatten az sürede Lübnan'a saldırılarında 50 kişi öldü. Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 83'ü çocuk olmak üzere, 394 kişinin hayatını kaybettiğini, 1130 kişinin yaralandığını kaydetti.