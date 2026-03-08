Yeni Şafak
İran Kızılay: ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü

İran Kızılay: ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü

13:078/03/2026, Pazar
IHA
İran Kızılay savaşın bilançosunu açıkladı
İran Kızılay savaşın bilançosunu açıkladı

İran Kızılay’dan yapılan açıklamada, ABD-İsrail iş birliğinde 28 Şubat’ta başlatılan hava saldırılarında toplam 9 bin 669 sivil yapının hasar gördüğü bildirildi.

ABD-İsrail iş birliğinde 28 Şubat’ta İran’a başlatılan saldırılar 9. gününde devam ediyor.

İran Kızılay, saldırıların yol açtığı tahribata yönelik detayları servis etti. Yapılan açıklamada, "Hava saldırılarında 7 bin 943 konutun, bin 617 iş yerinin ve birçok sağlık ile eğitim kurumunun da aralarında bulunduğu toplamda 9 bin 669 sivil yapı zarar gördü" denildi.

Ülkedeki durumun halkın geçim kaynaklarını ve ekonomik altyapıyı ciddi şekilde etkilediği vurgulandı.



#İran
#Kızılay
#hasar
