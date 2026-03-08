Yeni Şafak
İran ordusu: Savaşı 6 ay sürdürebilecek kapasiteye sahibiz

09:258/03/2026, Pazar
DHA
Devrim Muhafızları, en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, “En az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini’nin, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklamasını paylaştı. Ülkesinin ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi veren Naini, “ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef aldı. İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirildi. İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip" ifadelerini kullandı.

Naini, şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu belirterek, gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını bildirdi. Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını kaydeden Naini, “Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular” diye konuştu.

#İran
#ABD
#Saldırı
