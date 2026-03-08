ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının 9'uncu günü: Tahran'da petrol depoları vuruldu

Tahran'da 3 petrol depolama tesisi vuruldu, İran ise misilleme olarak İsrail'in petrol rafinerisini füzelerle hedef aldı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar dokuzuncu gününe girdi. İran’da saldırıların başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 332’ye ulaştığı bildirildi. Öte yandan Tahran’da üç petrol depolama tesisinin hedef alındığı belirtilirken, İran da misilleme olarak İsrail’de bulunan bir petrol rafinerisine füze saldırısı düzenledi. Bölgede gerilim tırmanırken, açıklamalar da peşi sıra geliyor. İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler…
İŞTE DAKİKA DAKİKA SON DURUM...
06.40:
Devrim Muhafızları: Tahran'da petrol depoları vuruldu, misilleme olarak Hayfa'daki petrol tesislerine füze saldırısı düzenledik.
06.39:
İsrail ordusu Beyrut’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanlarını hedef aldığını iddia etti.
05.44:
İran medyası: ABD ve İsrail saldırılarında Tahran’da 1 ambulans ve Kum'da 2 bina hedef alındı.
05.25:
Kuveyt'te Sosyal Sigortalar Kurumu saldırıların hedefi oldu.
05.12:
İran'ın füzeli misillemeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
04.25:
Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saatte 22 İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
03.44:
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
03.08:
Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depoları İHA’larla hedef alındı.
02.46:
Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 14 İHA imha edildi.
02.08:
İran savaşında ölen ABD askerlerinin cansız bedenleri ülkelerine getirildi.
01.59:
Bahreyn hava savunmasının 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettiği bildirildi.
01.00:
Trump, Kürtlerin İran'da savaşa girmesini istemediğini belirtti.
#İran
#ABD
#Saldırı