Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının 9'uncu günü: Tahran'da petrol depoları vuruldu

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının 9'uncu günü: Tahran'da petrol depoları vuruldu

07:598/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tahran'da 3 petrol depolama tesisi vuruldu, İran ise misilleme olarak İsrail'in petrol rafinerisini füzelerle hedef aldı.
Tahran'da 3 petrol depolama tesisi vuruldu, İran ise misilleme olarak İsrail'in petrol rafinerisini füzelerle hedef aldı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar dokuzuncu gününe girdi. İran’da saldırıların başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 332’ye ulaştığı bildirildi. Öte yandan Tahran’da üç petrol depolama tesisinin hedef alındığı belirtilirken, İran da misilleme olarak İsrail’de bulunan bir petrol rafinerisine füze saldırısı düzenledi. Bölgede gerilim tırmanırken, açıklamalar da peşi sıra geliyor. İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler…

İŞTE DAKİKA DAKİKA SON DURUM...
06.40:
Devrim Muhafızları: Tahran'da petrol depoları vuruldu, misilleme olarak Hayfa'daki petrol tesislerine füze saldırısı düzenledik.
06.39:
İsrail ordusu Beyrut’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanlarını hedef aldığını iddia etti.
Tel Aviv'de savaş protesto edildi.
05.44:
İran medyası: ABD ve İsrail saldırılarında Tahran’da 1 ambulans ve Kum'da 2 bina hedef alındı.
05.25:
Kuveyt'te Sosyal Sigortalar Kurumu saldırıların hedefi oldu.
05.12:
İran'ın füzeli misillemeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
Tahran Azadi yakınlarında meydana gelen saldırıların ardından bir patlama yaşandı.
04.25:
Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saatte 22 İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Beyrut'ta şiddetli patlamalar meydana geldi.
03.44:
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
03.08:
Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depoları İHA’larla hedef alındı.
02.46:
Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 14 İHA imha edildi.
02.08:
İran savaşında ölen ABD askerlerinin cansız bedenleri ülkelerine getirildi.
İran’ın misillemelerinde hayatını kaybeden ABD askerlerinin cenazeleri Delaware'e getirildi.
01.59:
Bahreyn hava savunmasının 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettiği bildirildi.
01.00:
Trump, Kürtlerin İran'da savaşa girmesini istemediğini belirtti.
#İran
#ABD
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı saray kadınlarının hayır mirası