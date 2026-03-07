Dubai’de hava savunması devreye girdi: Şarapnel can aldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde hava savunma sisteminin devreye girmesinin ardından düşen şarapnel parçası bir araca isabet etti. Olayda Asya uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Dubai Medya Ofisi, olayın Barşa bölgesinde meydana geldiğini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sisteminin devreye girmesinin ardından düşen şarapnel parçası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, kentin Barşa bölgesinde hava savunma sisteminin müdahalesi sonucu düşen şarapnel parçasının bir araca isabet ettiği ve Asya uyruklu 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.