ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının 8’inci günü: Pezekşiyan komşu ülkelerden özür diledi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşu ülkelerle düşmanlıklarının olmadığını belirtti.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. Saldırının 8. gününde sabaha karşı Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail savaş uçakları, Lübnan'a yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'a karşı yürüttüğü saldırılarda "yeni bir aşamaya" geçildiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptığı açıklamada "Komşu ülkelerden özür diliyorum. Bölge ülkeleriyle düşmanlığımız yok" ifadelerini kullandı.
İsrail Beyrut'u bombalamaya başladı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Lübnan'ın güneyini Gazze gibi yıkacağız" açıklamasından bir gün sonra ağır bombardıman başlattıklarını duyurdu.
İşte dakika dakika yaşananlar:
11.00:
İran Dubai havalimanını dronla vurdu. Uçuşların geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.
"Komşu ülkelerden özür diliyorum"
10.28:
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptığı açıklamada "Komşu ülkelerden özür diliyorum. Bölge ülkeleriyle düşmanlığımız yok" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Geçici Liderlik Konseyi, (saldırı gelmeyen) komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması" kararının alındığını açıkladı.
08.51:
İran Devrim Muhafızları yaptıkları son açıklamada Washington'a meydan okuyarak "Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik edecek Amerikan güçlerini bekliyoruz" dedi.
08.27:
İran’a ait bir insansız hava aracının kısa süre önce Dubai Uluslararası Havalimanı üzerinde infilak ettiği bildiriliyor. AFP'ye konuşan görgü tanıkları havalimanının olduğu bölgeden dumanların yükseldiğini aktardı.
07.30:
İran'a yönelik saldırılar devam ederken Fox News'ün aktardığına göre ABD gemisi George HW Bush Orta Doğu'ya doğru yola çıktı.
07.00:
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yapılan saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "Epic Fury Operasyonu’nun ilk haftasında 3 bini aşkın hedefi vurduk ve hız kesmiyoruz" açıklamasında bulundu.
06.55:
Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.
06.50:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
03.00
: Lübnan resmi haber ajansı NNA: İsrail ordusunun Lübnan’ın Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunmasının ardından yoğun çatışmalar yaşanıyor.
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunduğu, bölgede yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulundu.
ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI
Söz konusu girişimi engellemek için bölgede çatışmalar yaşandı. Bölge semalarında İsrail savaş uçakları yoğun uçuş yaptı ve termal tuzaklar (ısı balonları) attı. Öte yandan, Lübnan'ın Al-Jadeed News televizyonunun yanı sıra sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.
