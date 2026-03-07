Kız öğrencileri ABD katletti

Ceyhan ikinci Rotterdam olabilir

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölgeye yayılan savaşın ardından Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin fiilen durması küresel enerji piyasalarını sarsarken alternatif enerji rotaları yeniden tartışılmaya başlandı. Türkiye’deki Ceyhan Terminali'nin uzun süredir Avrupa’nın enerji merkezi olan Rotterdam Limanı benzeri bir enerji üssüne dönüşme potansiyeline dikkat çekiliyor.