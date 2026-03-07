Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kız öğrencileri ABD katletti

Kız öğrencileri ABD katletti

04:007/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Mart 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Ceyhan ikinci Rotterdam olabilir

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölgeye yayılan savaşın ardından Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin fiilen durması küresel enerji piyasalarını sarsarken alternatif enerji rotaları yeniden tartışılmaya başlandı. Türkiye’deki Ceyhan Terminali'nin uzun süredir Avrupa’nın enerji merkezi olan Rotterdam Limanı benzeri bir enerji üssüne dönüşme potansiyeline dikkat çekiliyor.

İlkokul çocuklarını Amerika vurdu

ABD peşine takıldığı İsrail gibi, çocukları öldürmeye başladı. İran’a yönelik saldırıların ilk gününde çoğu 7-12 yaşlarındaki kız öğrenciler olmak üzere 175 kişinin hayatını kaybettiği okul katliamını bizzat Amerikalıların yaptığı ortaya çıktı.

Dolmabahçe'de derbi ateşi

Beşiktaş, Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren derbide evinde lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, kazanarak puan farkını kapatmak ve Avrupa yolunu açmak isterken; sarı-kırmızılılar, liderlikteki yerini perçinleyerek rahatlamak istiyor.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Derbide hava nasıl olacak? 7 Mart Beşiktaş Galatasaray maçı hava durumu tahminleri açıklandı