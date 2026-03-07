Kız öğrencileri ABD katletti

Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Ceyhan ikinci Rotterdam olabilir
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölgeye yayılan savaşın ardından Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin fiilen durması küresel enerji piyasalarını sarsarken alternatif enerji rotaları yeniden tartışılmaya başlandı. Türkiye’deki Ceyhan Terminali'nin uzun süredir Avrupa’nın enerji merkezi olan Rotterdam Limanı benzeri bir enerji üssüne dönüşme potansiyeline dikkat çekiliyor.
İlkokul çocuklarını Amerika vurdu
ABD peşine takıldığı İsrail gibi, çocukları öldürmeye başladı. İran’a yönelik saldırıların ilk gününde çoğu 7-12 yaşlarındaki kız öğrenciler olmak üzere 175 kişinin hayatını kaybettiği okul katliamını bizzat Amerikalıların yaptığı ortaya çıktı.
Dolmabahçe'de derbi ateşi
Beşiktaş, Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren derbide evinde lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, kazanarak puan farkını kapatmak ve Avrupa yolunu açmak isterken; sarı-kırmızılılar, liderlikteki yerini perçinleyerek rahatlamak istiyor.