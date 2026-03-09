Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik

NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik

16:499/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. NATO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya kararlıyız" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

"Türkiye'ye giden füzeyi önledik"

NATO'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

"Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi."
denilen açıklamada,
"NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor"
ifadeleri yer aldı.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#NATO
#Türkiye
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 9 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri