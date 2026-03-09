NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik

Foto: Arşiv
Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. NATO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya kararlıyız" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
"Türkiye'ye giden füzeyi önledik"
NATO'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
"Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi."
denilen açıklamada,
"NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor"
ifadeleri yer aldı.
