İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

"Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhâl devreye alınmıştır. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye’nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir.