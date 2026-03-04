İran füzesi Suriye'ye de düştü: Kamışlı Uluslararası Havalimanı'nın yakınına saplandı

İran’dan ateşlenen ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'da engellen füzeyi imha eden hava savunma mühimmatına ait görüntüle
İran’a ait bir füzenin, Türkiye sınırına yakın bölgelerde havada engellendiği ve parçalarının farklı noktalara düştüğü bildirildi.
Edinilen bilgilere göre İran’dan ateşlenen füze, Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı bölgesinde havada imha edildi. Patlamanın ardından ortaya çıkan mühimmat parçalarının bir kısmının Türkiye sınırına yakın alanlara düştüğü belirtildi.
