NATO Sözcüsü: Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız

15:344/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Hatay'a düşen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı
İmha edilen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi. NATO'dan yapılan açıklamada "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." ifadeleri yer alırken Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında olduklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan fırlatıldığı ve Irak ile Suriye hava sahasını aşarak Türkiye yönüne ilerlediği belirlenen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. NATO Sözcüsü Allison Hart, "Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız" denildi.

NATO Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada;

"İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ederken NATO, Türkiye dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanında yer almaktadır.

Hava ve füze savunması dahil tüm alanlarda caydırıcılığımız devam etmektedir."



