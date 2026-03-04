NATO Sözcüsü: Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan fırlatıldığı ve Irak ile Suriye hava sahasını aşarak Türkiye yönüne ilerlediği belirlenen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. NATO Sözcüsü Allison Hart, "Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız" denildi.