Türkiye krizlere çözüm arıyor

Türkiye’nin bölgede krizlere çözüm arayan bir ülke olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da "14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı"nda sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

TÜM ZORLUKLARDAN ALNINIZIN AKIYLA ÇIKTINIZ

Burada yaptığı konuşmada tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, Kovid 19 salgınından 6 Şubat depremlerine kadar sağlık sisteminin tüm zorluklardan alnının akıyla çıktığını vurgulayarak emeklerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bölgede yaşanan çatışmalardan dolayı hayatını kaybeden sağlık personellerini de anan Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:

İSRAİL HASTANELERİ OKULLARI VURUYOR

Gazze soykırımında sivillerle birlikte doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanların acımasızca şehit edildiğini gördük. 1700'e yakın sağlık çalışanı İsrail'de devlet terörünün kurbanı oldu. İsrail, İran ve Lübnan'da okul ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Aklı selimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır.

DERDİMİZ PETROL DEĞİL

Bölgemizde ve dünyada da sadece yaşatmanın sadece insani değerleri korumanın derdindeyiz. Hadiselere petrol, altın, doğalgaz değerinden bakan değil hakkın, adaletin, şefkatin, insanlık onurunun nazarından bakan insani tavrımızı muhafaza edeceğiz. Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız.

ŞİDDETE TOLERANSIMIZ YOK

Sağlık çalışanlarımızın görevini gönül huzuruyla yapabilmeleri temel önceliklerimizden biridir. Bilhassa okulda ve hastanelerde şiddete asla tahammülümüz yoktur. Zaman zaman sağlık çalışanlara yönelik şiddete rastlıyoruz. Gerekli önlemleri alıyoruz ve alacağız. Bizim tavrımız açıktır. Ne insanımızın örselenmesine, hakarete uğramasına, oradan oraya sürüklenmesine göz yumarız ne de bu hizmeti veren sağlık çalışanlarımızın şiddet ve hakarete maruz kalmasına müsaade ederiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun, işlerinizi kolaylaştırsın.











