İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu nerede?

ABD'de ünlü sosyal medya kişileri X resmi hesapları üzerinden, İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önceki gün yaptığı basın toplantısının yapay zeka üretimi olduğunu savunarak, işgalci gücün başbakanının bir İran saldırısında öldüğünü iddia ediyorlar. Kullanıcılar, Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun da aktif bir sosyal medya kullanıcısı olmasına rağmen son beş gündür X mecrasında hiç bir paylaşım yapmadığına dikkati çekiyor. Örneğin ünlü Amerikalı sosyal medya figürlerinden Candace Owens, Bib Netanyahu nerede? Neden onun ofisi sahte yapay zekalı videoalarını paylaşıp somnra siliyor ve neden Beyaz Saray'da büyük panik var? sorusunu sorarken, Ana Kasparian da "şimdi Netanyahu'yu öldürdüler mi öldldürmediler mi?" sorusunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Stew Peters isimli bir başka X kullancısı da, "Yair Netanyahu son gönderisini X'te paylaşalı 5 gün oldu. Yoksa ailesinden kötü haber mi aldı" içerikli bir paylaşım yaptı. Netanyahu'nun uzun süredir kamuoyu önüne çıkmaması ve İsrailli yetkililerin sosyal medyadaki iddialara ilişkin bir açıklama yapmaması da dikkatlerden kaçmıyor.