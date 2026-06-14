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18 Haziran A101 kataloğu 2026: A101’de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

18 Haziran A101 kataloğu 2026: A101’de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

15:0114/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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A101’de 18 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da elektronikten ev yaşam ürünlerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Alışverişseverlerin merakla beklediği 18 Haziran A101 kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı ve hangi ürünlerin indirime girdiği araştırılıyor. İşte A101 18 Haziran kataloğu.

18 Haziran 2026 A101 kataloğuna ilişkin merak edilenler belli oldu. A101 aktüel ürünler afişiyle elektronikten ev yaşam ürünlerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik birçok seçenek raflardaki yerini alacak. Peki, 18 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak?

A101 18 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

65" UHD QLED 33.999 TL

55" QLED TV 19.999 TL

40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 9.599 TL

43" Frameless FHD Android 14 Smart tv 10.499 TL

65" 4K Whale Qled TV 27.499 TL

3'lü Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 15.999 TL

9 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL

No-Frost Buzdolabı 24.999 TL

Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 11.999 TL

Evcil Hayvan Arabası 2.499 TL

Otomatik Kedi Tuvaleti 8.999 TL

Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 1.999 TL

EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL

RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL

Motor Kaskı 1.999 TL

Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 999 TL

Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 2.299 TL

Aşure Tenceresi 799 TL

Orta Boy Çelik Çaydanlık 999 TL

6 Parça Sahan Set 1.449 TL

Mini Metal El Aletleri 44,50 TL

Aynalı Peçetelik 129 TL

Aynalı Sunum Tepsisi 139 TL

Pompalı Termos 389 TL

Bölmeli Çekmeceli Makyaj Organizeri 79,50 TL

Çekmece İçi Organizer Set 6'lı 169 TL

Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf 109 TL

Çift TarafLI Çekmece İÇİ Kaşıklık 169 TL

Limon Pres 49,50 TL

Süzgeç 3'lü 199 TL

Araç İçi Taşınabilir Buzdolabı 14.999 TL

Oto Buzdolabı 8.999 TL

Basınçlı Araba Temizleme Makinesi 8.999 TL

Oto Araç İçi Kamera 2.229 TL

Şarjlı ve Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1.599 TL

Oto Kauçuk Paspas 499 TL

Oto Buzdolabı 8.499 TL

Kedi Oyun Matı ve Çadırı 349 TL

Akıllı Takip Cihazı 349 TL

Evcil Hayvan Tüy Kesme Makinesi ve Bakım Seti 699 TL

Kedi Tırmanma Tahtası 349 TL

Tüy Temizlik Eldiveni 139 TL

Şarjlı Kuş Oyuncak 399 TL

Buharlı Evcil Hayvan Tarağı 199 TL

12V Kumandalı Akülü Araba 9.999 TL

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 8.999 TL

Sesli Işıklı Bingit Araba 2.299 TL

Barbie Prenses Bebekler 329 TL

Işıklı Hayvanlı Piyano 219 TL

Oyuncak Çantalı Tamir Seti 249 TL

Dekorasyon Seti 329 TL

Ahşap Tavla 399 TL

Oyuncak Sürpriz Yumurta 129 TL

Lisanslı Çadır 499 TL

İlk Çizimler Çıkartmalı Boyama Kitabı 129 TL

Buz Kırma Kutu Oyunu 185 TL

Mini Ütü Masası 299 TL

4+1 Merdiven 899 TL

Koltuk Örtüsü 199 TL

Kilim 399 TL

Su Emici Banyo Paspası 99,50 TL

Telefon Bölmeli El Portföyü 249 TL

Erkek Kasket 149 TL

Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.599 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

Gölgelikli Kamp Sandalyesi 1.299 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL

Piknik Sandalyesi 349 TL

Alüminyum Tabureli Masa Seti 1.999 TL

Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 299 TL

Asılabilir Kamp Lambası 249 TL

Dağcı Çantası 399 TL

Vakumlu Buharlı Kırışık Gİderici 3.799 TL

Boyun Masaj Aleti 999 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL

Ayaklı Vantilatör 1.299 TL

Kişisel Smoothie Blender 1.499 TL

Cam Su Isıtıcı 899 TL

Kule Tipi Turbo Vantilatör 4.299 TL

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