18 Haziran A101 kataloğu 2026: A101’de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

A101’de 18 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da elektronikten ev yaşam ürünlerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Alışverişseverlerin merakla beklediği 18 Haziran A101 kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı ve hangi ürünlerin indirime girdiği araştırılıyor. İşte A101 18 Haziran kataloğu.

1 /6 18 Haziran 2026 A101 kataloğuna ilişkin merak edilenler belli oldu. A101 aktüel ürünler afişiyle elektronikten ev yaşam ürünlerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik birçok seçenek raflardaki yerini alacak. Peki, 18 Haziran A101 kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak?

2 /6 A101 18 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU 65" UHD QLED 33.999 TL 55" QLED TV 19.999 TL 40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 9.599 TL 43" Frameless FHD Android 14 Smart tv 10.499 TL 65" 4K Whale Qled TV 27.499 TL 3'lü Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 15.999 TL 9 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL No-Frost Buzdolabı 24.999 TL Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 11.999 TL Evcil Hayvan Arabası 2.499 TL Otomatik Kedi Tuvaleti 8.999 TL Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 1.999 TL

3 /6 EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL Motor Kaskı 1.999 TL Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 999 TL Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 2.299 TL Aşure Tenceresi 799 TL Orta Boy Çelik Çaydanlık 999 TL 6 Parça Sahan Set 1.449 TL Mini Metal El Aletleri 44,50 TL Aynalı Peçetelik 129 TL Aynalı Sunum Tepsisi 139 TL Pompalı Termos 389 TL Bölmeli Çekmeceli Makyaj Organizeri 79,50 TL Çekmece İçi Organizer Set 6'lı 169 TL Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf 109 TL Çift TarafLI Çekmece İÇİ Kaşıklık 169 TL Limon Pres 49,50 TL Süzgeç 3'lü 199 TL

4 /6 Araç İçi Taşınabilir Buzdolabı 14.999 TL Oto Buzdolabı 8.999 TL Basınçlı Araba Temizleme Makinesi 8.999 TL Oto Araç İçi Kamera 2.229 TL Şarjlı ve Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1.599 TL Oto Kauçuk Paspas 499 TL Oto Buzdolabı 8.499 TL Kedi Oyun Matı ve Çadırı 349 TL Akıllı Takip Cihazı 349 TL Evcil Hayvan Tüy Kesme Makinesi ve Bakım Seti 699 TL Kedi Tırmanma Tahtası 349 TL Tüy Temizlik Eldiveni 139 TL Şarjlı Kuş Oyuncak 399 TL Buharlı Evcil Hayvan Tarağı 199 TL

5 /6 12V Kumandalı Akülü Araba 9.999 TL 27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 8.999 TL Sesli Işıklı Bingit Araba 2.299 TL Barbie Prenses Bebekler 329 TL Işıklı Hayvanlı Piyano 219 TL Oyuncak Çantalı Tamir Seti 249 TL Dekorasyon Seti 329 TL Ahşap Tavla 399 TL Oyuncak Sürpriz Yumurta 129 TL Lisanslı Çadır 499 TL İlk Çizimler Çıkartmalı Boyama Kitabı 129 TL Buz Kırma Kutu Oyunu 185 TL Mini Ütü Masası 299 TL 4+1 Merdiven 899 TL Koltuk Örtüsü 199 TL Kilim 399 TL Su Emici Banyo Paspası 99,50 TL Telefon Bölmeli El Portföyü 249 TL Erkek Kasket 149 TL