Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Haziran Pazartesi maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği günün programında, organizasyonun favorileri arasında gösterilen İspanya, Yeşil Burun Adaları ile karşılaşırken Belçika’nın rakibi Mısır olacak. Fransa ile Senegal ise turnuvanın öne çıkan mücadelelerinden birinde kozlarını paylaşacak. İşte bugün ve yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası maçları.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan 15 Haziran Pazartesi günü oynanan kritik grup maçlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden İspanya, H Grubu mücadelesinde Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaşırken, G Grubu'nda ise Belçika, Mısır karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Yarınki karşılaşmalarında ise H Grubu’nda Suudi Arabistan ile Uruguay, G Grubu’nda ise İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa - Senegal karşılaşması ise turnuva takvimi uyarınca yarın (16 Haziran) oynanacak. Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar, gruplardaki dengeleri değiştirecek nitelikteki stratejik önemiyle futbol şölenini zirveye taşıyor.
Bugün kimin maçı var, Dünya Kupası maçları
02:00 Fildişi Sahili 1-0 Ekvador FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
05:00 İsveç 5-1 Tunus FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
19:00 İspanya - Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
22:00 Belçika - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
Dünya Kupası yarın kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
01:00 Suudi Arabistan - Uruguay FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
04:00 İran - Yeni Zelanda FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
22:00 Fransa - Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
Çarşamba günü kimin maçı var, Dünya Kupası’nda hangi maçlar oynanacak?
01:00 Irak - Norveç FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
04:00 Arjantin - Cezayir FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
07:00 Avusturya - Ürdün FIFA 2026 Dünya KupasıTRT 1