Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Haziran Pazartesi maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan 15 Haziran Pazartesi günü oynanan kritik grup maçlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden İspanya, H Grubu mücadelesinde Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaşırken, G Grubu'nda ise Belçika, Mısır karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Yarınki karşılaşmalarında ise H Grubu’nda Suudi Arabistan ile Uruguay, G Grubu’nda ise İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa - Senegal karşılaşması ise turnuva takvimi uyarınca yarın (16 Haziran) oynanacak. Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar, gruplardaki dengeleri değiştirecek nitelikteki stratejik önemiyle futbol şölenini zirveye taşıyor.