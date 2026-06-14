2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylara 165 dakika süre verilecek sınav, saat 13.00’te sona erecek. Peki AYT sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? İşte YKS AYT-YDT sınavı başlangıç ve bitiş saatine ilişkin merak edilenler.
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TYT 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakikalık sınav süresinin ardından saat 13.00’te sona erecek. İşte AYT-YDT sınav saati, sınav süresi soru sayısı bilgileri.
YKS sınavı ne zaman?
YKS sınavı 20-21 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
TYT oturumu saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?
TYT, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur.
AYT sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?
AYT, 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek, kaç soru sorulacak?
YDT, 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir. Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;
TYT’de sınav süresinin ilk 120 dakikası,
AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,
YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.