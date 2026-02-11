“Bir Hikâye Bir Türkü” prömiyer yapıyor

Özlem Belkıs’ın kaleme aldığı “Bir Hikâye Bir Türkü”, türkülerin, deyişlerin ve ezgilerin izini sürerken, sanatı, edebiyatı ve müziği aynı potada buluşturarak izleyiciyi samimi bir yolculuğa davet ediyor. Sahne ile seyirci arasındaki sınırları kaldırmayı, birlikte söylemeyi ve birlikte hatırlamayı amaçlayan bu özel projede dostluk, umut, hasret, aşk, ayrılık ve kahramanlık gibi evrensel temalar; kimi zaman hüzünle, kimi zaman tebessümle, kimi zaman da kahkahayla dile gelecek. Gecede ikiliye, perküsyonda Burak Çakır, akustik basta Alper Uğurlar, gitarda Şeyhmus Fidan, dudukta Cem Killik, kemanede Hüseyin Yalçın ve vokalde Esma Kaya eşlik edecek.