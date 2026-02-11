Yeni Şafak
“Bir Hikâye Bir Türkü” prömiyer yapıyor

Halime Kirazlı
11:2411/02/2026, Çarşamba
Program, 17 Şubat Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda.
Program, 17 Şubat Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda.

ENKA Sanat yeni sezonu, kalbe dokunan çok özel bir buluşmanın prömiyeriyle açıyor: “Bir Hikâye Bir Türkü”. 17 Şubat Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek bu söyleşi-konserde, hayatını sanata ve edebiyata adamış yazar Yekta Kopan ile Anadolu’nun sazını ve sözünü dünya sahnelerine taşıyan müzisyen Coşkun Karademir aynı sahnede bir araya gelecek.

Özlem Belkıs’ın kaleme aldığı “Bir Hikâye Bir Türkü”, türkülerin, deyişlerin ve ezgilerin izini sürerken, sanatı, edebiyatı ve müziği aynı potada buluşturarak izleyiciyi samimi bir yolculuğa davet ediyor. Sahne ile seyirci arasındaki sınırları kaldırmayı, birlikte söylemeyi ve birlikte hatırlamayı amaçlayan bu özel projede dostluk, umut, hasret, aşk, ayrılık ve kahramanlık gibi evrensel temalar; kimi zaman hüzünle, kimi zaman tebessümle, kimi zaman da kahkahayla dile gelecek. Gecede ikiliye, perküsyonda Burak Çakır, akustik basta Alper Uğurlar, gitarda Şeyhmus Fidan, dudukta Cem Killik, kemanede Hüseyin Yalçın ve vokalde Esma Kaya eşlik edecek.

“Bir Hikâye Bir Türkü”, 17 Şubat Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.



