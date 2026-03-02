Yeni Şafak
“Sesler” 10 Mart’ta ENKA Oditoryumu’nda

Halime Kirazlı
12:102/03/2026, Pazartesi
Oyun 10 Mart'ta ENKA Sanat'ta.
Oyun 10 Mart'ta ENKA Sanat'ta.

ENKA Sanat, Kerem Kurdoğlu’nun kaleme aldığı, Mehmet Birkiye’nin yönettiği, Salih Bademci’nin benzersiz performansıyla büyük beğeni topladığı “Sesler” adlı tiyatro oyununu, 10 Mart akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Seslerin hafızadaki izlerini ve insanın geçmiş, şimdi ve gelecekteki duygu yolculuğunu merkezine alan “Sesler”, bireyin iç dünyasında yankılanan sesleri sahneye taşıyor. Oyun, insanın kendiyle kurduğu diyalogu, hatıraların bıraktığı izleri ve zaman içinde dönüşen duyguları incelikli bir anlatımla ele alıyor. İzleyiciyi kendi iç sesini dinlemeye, geçmişle yüzleşmeye ve duygularını yeniden keşfetmeye davet eden yapım, güçlü metni ve sahne yorumu ile öne çıkıyor. Kerem Kurdoğlu’nun kaleme aldığı, Mehmet Birkiye’nin yönetimiyle sahnelenen oyunda Salih Bademci’nin etkileyici performansı ise dikkat çekiyor. “Sesler”, 10 Mart akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda insana dair tüm duyguları sahneye taşıyacak ve tiyatroseverleri hafızalarda iz bırakan bir yolculuğa çıkaracak. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.




#ENKA Sanat
#Salih Bademci
#Sesler tiyatro oyunu
