Kursta öğrendiklerini Gazze için ürettiler: “Sumud, Vicdanın Aynası”

İstanbul’da faaliyet gösteren Avcılar Halk Eğitimi Merkezi, okuma-yazmadan meslek edindirmeye, kişisel gelişimden geleneksel sanatlara kadar yüzlerce alanda ücretsiz kurs sunmaya devam ediyor. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın faydalandığı bu kurslar, kimi zaman yeni bir meslek kapısı, kimi zaman da hayata yeniden tutunmanın yolu oluyor.

Merkezde açılan Tezhip ve Minyatür Kursu, vicdanla buluşturan bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Usta Öğretici Sevgi Dede ile kursiyerler Selda Özcan ve Güldeniz Dudu, yaklaşık üç ay süren ortak bir çalışmayla “Sumud, Vicdanın Aynası” adlı minyatürü hazırladı.

Gemide olmasak da dualarımız onlarlaydı

Altı-yedi ay süren kursun son bölümünde ortaya çıkan eser, Filistin’e yardım için yola çıkan Sumud Filosu'ndan ilham aldı. Çalışma, yaklaşık bir ay önce tamamlandı. Usta Öğretici Sevgi Dede, süreci şu sözlerle anlattı: “Sumud filosu hepimizi çok etkiledi. Tarihe tanıklık etmek istedik. Gemilerin içinde olamasak da dualarımızın ve yüreğimizin onlarla olduğunu anlatmak istedik. Her birimizin fikri bu eserde birleşti.”

Vazgeçmeyiş ve umudu anlatıyor

Otuz yıl boyunca çalıştıktan sonra sanata yönelen kursiyer Selda Özcan ise minyatürün kendisi için taşıdığı anlamı şöyle ifade etti:“Bu yolculuk bana sabrı, yavaşlamayı ve geleneğin ruhuyla düşünmeyi öğretti. Çocuklar, deniz, gemiler, zeytin dalı ve merkezde Kudüs… Hepsi vazgeçmeyişi ve umudu anlatmak için bilinçli olarak bir araya geldi. Bu eser, geç kalınmış bir başlangıç değil; bir ömrün biriktirdiklerinin sessizce dile gelmesidir.”

Eserde Kudüs tasvirine katkı sunan Güldeniz Dudu da, çalışma sırasında yoğun duygular yaşadıklarını belirterek, “O gemiler özgürlüğü, direnişi ve barışı simgeliyordu. Çizerken sanki biz de filonun içindeydik,” dedi. Sanatçılar, “Belki bedenlerimiz yanınızda değildi ama dualarımız sizinleydi” notuyla birlikte eseri, Sumud filosu gönüllülerini temsilen Ersin Çelik’e hediye etti.

Eğitim sanata yansıdı

Avcılar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakkı Aydoğan, Halk Eğitim Merkezlerinin okuma-yazma kurslarından el sanatlarına, halk oyunlarından bilgisayar eğitimlerine kadar çok geniş bir alanda ücretsiz eğitim sunduğunu belirterek, bu kursların Türkiye genelinde yüzbinlerce kursiyerin hayatına doğrudan temas ettiğini ifade etti. Özellikle orta yaş ve üzeri kadın kursiyerler için bu merkezlerin yalnızca bir eğitim alanı değil; evden çıkmayı, sosyalleşmeyi ve üretim sürecine katılmayı mümkün kılan önemli bir imkân sunduğuna dikkat çeken Aydoğan, “Sumud, Vicdanın Aynası” çalışmasının da bu yaklaşımın sanata yansıyan en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.







