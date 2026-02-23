Diriyah Bienali Vakfı İslam Sanatları Bienali'nin tarihini duyurdu

Diriyah Bienali Vakfı tarafından hayata geçirilen İslam Sanatları Bienali, geçmişten günümüze İslam medeniyetlerine ait sanatları keşfetmeye adanmış, dünyadaki ilk ve tek bienal olma özelliğini taşıyor. Bienal, bazıları daha önce hiç sergilenmemiş çok sayıda tarihî eseri, çağdaş sanat siparişleriyle bir araya getiren özgün küratoryal yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bu diyalog, bugün dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların hayatlarıyla kesişen soruları ve bakış açılarını görünür kılıyor. İslam Sanatları Bienali ile vakıf, yaşayan İslam mirasının korunması, yorumlanması ve kamuyla buluşturulması için yeni bir küresel platform inşa etmiş oluyor.

Kabe örtüsü ilk kez bütünlüklü olarak sergilenmişti

Bienal, Suudi Arabistan’daki İki Kutsal Caminin Hizmetleri Genel Otoritesi, Kral Abdülaziz Vakıf Kütüphaneleri Birliği ve Kral Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi (Ithra) gibi kurumlarla kurulan stratejik kültürel ortaklıklar sayesinde alanda önemli ilklere imza attı. Bu iş birlikleri, 2025 yılında Kâbe örtüsünün (Kisve) Mekke dışında ilk kez ve bütünüyle sergilenmesi gibi öncü sunumları mümkün kılarak vakfın nadir ve kültürel açıdan son derece kıymetli eserleri kamuyla buluşturma kararlılığını ortaya koydu.

İbadethanelerin tasarımları ödüllendiriliyor

Bienal aynı zamanda, 2024’te başlatılan ve uluslararası bir mimarlık yarışması olan AlMusalla Ödülü gibi iddialı girişimlerin de çıkış noktası oldu. Yenilikçi bir vizyona dayanan bu ödül, ibadet mekânlarının geleceğini modüler, güçlendirici ve geçici yapılar olarak yeniden düşünürken; sürdürülebilir tasarım ve teknoloji alanlarında sınırları zorlayan mimari yaklaşımları teşvik ediyor.

Her yıl katılımcı ve eser sayısı artıyor

İslam Sanatları Bienali’nin üçüncü edisyonu ile Diriyah Çağdaş Sanat Bienali’nin gelecek edisyonları, her yılın sonunda düzenlenecek şekilde planlandı. Bu düzenleme, Vakfın kurumsal ortaklıklara daha derinlemesine odaklanmasını sağlarken, Krallık’ın genel kültür takvimiyle de uyumlanıyor. İslam Sanatları Bienali 2027, önceki iki edisyonda elde edilen başarının üzerine inşa edilecek. İlk iki edisyonda, 20’den fazla ülkeden 40’tan fazla kurumun koleksiyonlarından 500’ün üzerinde tarihî eser sergilendi; ikinci edisyonda katılımcı kurum sayısı üç katına çıktı.

İslam dünyasının sanatı dünyaya açılıyor

Diriyah Bienali Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Rakan Altouq şunları söyledi:“İslami Sanatlar Bienali, ilk iki edisyonu boyunca İslam dünyası sanatlarını sunma ve inceleme biçimlerimizi genişletti ve yeniden hayal etmemizi sağladı. Her yeni edisyon, bu alanın güncel dünyayla kurduğu ilişkiyi daha da görünür kılan artan bir iddia ve küratoryal cesaretle geliyor. Üçüncü edisyona hazırlanırken, sanatçılar ve kurumlarla kurduğumuz ilişkileri yıl boyu süren değişim programlarına dönüştürmeyi, aynı zamanda her düzeyde kapsamımızı ve vizyonumuzu genişletmeyi hedefliyoruz.”

Rakan Altouq

Coğrafyalar arası karşılaşmalara şahitlik edin

Diriyah Bienali Vakfı CEO’su Aya Al-Bakree yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İslam Sanatları Bienali’nin bir sonraki edisyonunun şimdiden şekilleniyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Batı Hac Terminali’nin gölgesinde, her edisyonda değişebilen ve genişleyebilen yeni bir kurumsal iş birliği ve sanat tarihi yazımı modeli sunuyoruz. Sanat aracılığıyla yeni bağlantılar, sohbetler ve karşılaşmalar yaratmak vakfın çalışmalarının merkezinde yer alıyor. İslam Sanatları Bienali ile bu karşılaşmaların hem tarih boyunca hem de farklı coğrafyalar arasında mümkün olduğunu gösteriyoruz.”

Aya Albakree













Vakıf tarafından yürütülen bir çağrı, değerlendirme ve seçki süreci sonucunda İslami Sanatlar Bienali 2027, arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, çağdaş sanat ve kartografya alanlarında uzmanlığa sahip, disiplinler arası bir ekip tarafından yönetilecek.



