İslam Sanatları Bienali Cidde’de kapılarını açıyor

Suudi Arabistan’da düzenlenecek “İslam Sanatları Bienali”nin ikinci edisyonu, 25 Ocak - 25 Mayıs tarihleri arasında Cidde’de sanatseverlerle buluşacak. Etkinlik, tarihi İslami objelerle çağdaş sanatı bir araya getirerek kültürel zenginlikleri sergilemeyi ve uluslararası diyalogu güçlendirmeyi hedefliyor. Dünyanın dört bir yanından sanatçı ve kurumların katılacağı bienal, 600 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı planlıyor. Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Batı Hac Terminali’nde gerçekleştirilecek etkinliğin başlığı “Ve Arasındaki Her Şey” olarak açıklandı.

Etkinlikte Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının yanı sıra Louvre Müzesi, Victoria & Albert Müzesi, Ahmed Baba Enstitüsü, Kral Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi, Kral Fahad Milli Kütüphanesi, Vatikan Apostolik Kütüphanesi ve Katar İslam Sanatları Müzesi gibi prestijli kurumlar yer alacak. Sanat direktörlüğünü Julian Raby, Amin Jaffer, Abdul Rahman Azzam ve Muhannad Shono’nun üstlendiği bienal, Nour Jaouda, Charwei Tsai, Imran Qureshi, Takashi Kuribayashi, Ahmed Mater ve Fatma Abdulhadi gibi sanatçıların yanı sıra dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserlerine de ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan etkinlik “Al Bidaya”, “Al Madar”, “Al Muqtani”, “Al Mathala”, “Al Mukarramah”, “Al Munawwarah” ve “Al Musalla” gibi 7 ana bileşenden oluşuyor.Etkinlikte, Müslüman toplumların yenilikçi mimarilerinin ödüllendirdiği bir yarışma da yapılacak. Yarışmada finale kalan tasarımcılar arasında AAU Anastas (Filistin), Sahel AlHiyari (Ürdün), EAST Architecture Studio (Lübnan/Birleşik Arap Emirlikleri), Dabbagh Architects (Suudi Arabistan/Birleşik Arap Emirlikleri) ve Asif Khan (Birleşik Krallık) yer alıyor. Jüri başkanlığını Prens Nawaf Bin Ayyaf’ın üstlendiği yarışmanın kazanan tasarımı, bienalin açılışıyla ilan edilecek.Diriyah Bienali Vakfı tarafından düzenlenen İslam Sanatları Bienali’nin ikinci edisyonunda 600 binin üzerinde ziyaretçiyi hedefliyor.