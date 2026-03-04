Kitapta KDV tartışmasında söz okurlarda: “Kitap okumayalım yani”

Dün yaptığımız KDV istisnası kalkıyor, yayıncı da okur da etkilenecek haberimize sosyal medyadan destek geldi. Haberimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni kanun değişikliği, kitap satışında yayınevlerine uygulanan KDV istisnasında, geri ödemelerin kaldırılmasının talep edildiğini yazmıştık.

Haberimizin ardından sosyal medya paylaşımlarımıza okurlardan çok sayıda yorum geldi. İnstagram’daki paylaşımımıza, değişiklik önerisinin kitap ücretlerine yansımasının faydadan çok zarar getireceğini belirten yorumlar yazıldı. Dünkü haberimizde de sektör temsilcileri kitap fiyatlarına yüzde 15-25 bandında zam olarak yansıyabileceğini, satışların düşebileceğini ve korsan yayıncılığın yeniden artabileceğini söylemişti. Yorumlarda da en çok, “zaten pahalı olan kitapların daha da erişilmez hale geleceği” endişesi öne çıktı.

"KİTAP OKUMAYALIM YANİ"

Okurların önemli bir kısmı, düzenlemeyi doğrudan “kitap okumayın” mesajı olarak yorumladı; kültür hayatının daralacağını, okuma alışkanlığının daha da gerileyeceğini savundu:

“Kitaplar zaten pahalı, alınamıyor okunamıyor, daha da pahalı olmasını sağlayın ki hiçkimse kitap alıp okumasın. Tebrik ederim. Müthiş bir kültürel atılım hamlesi.”

“Okuyan sayısı zaten az şurda bir sevdiğimiz kitaplar vardı ondan da mahrum ediyorsunuz destek olacağınız yerde köstek oluyorsunuz okurlara.”

“Kitap okumayalım yani. Kitap lüks. Kitap fazlalık. Kitap ihtiyaç değil istek. Kitap parası olanın ulaşacağı bir mertebede. Aferin ya… Bravo👏👏👏 Yayın sektörünü ve eğitimde kitabın önemini daha iyi baltalayamazdınız…”

“Biz kitap fiyatlarından yakınıp indirim beklerken teklifin saçmalığına bakın resmen okumayalım diye elimizden geleni yapıyorsunuz şaka gibi.”

“Yani devletimiz diyor ki kitap okumayın.”

“Zaten kitap okuyan yok okuyana da vergi bindirmenin anlamı yok.”

ÖĞRENCİLERİN DE YÜKÜ ARTACAK

Yorumlarda en çok dikkat çeken başlıklardan biri de, öğrencilerin ve sınava hazırlananların maliyet yükünün artacağı endişesi oldu:

“Bir lüksümüz kitap okuma alışkanlığımız var ona da dokunmasınlar artık. Hele ki öğrenciler nasıl altından kalkacak? İnşallah onaylanmaz.”

“Sadece okuyucu kitle değil sınava hazırlanmak zorunda olanlar var. Bu daha çok korsana ve tepkiye yol açacaktır.”

"ULAŞMASI İYİCE ZOR OLACAK"

Pek çok okur, halihazırda yükselen fiyatlara dikkat çekerek, olası artışın “trajedi” olacağını söyledi; bazı yorumlarda kitap fiyatları için çarpıcı rakamlar telaffuz edildi:

“Zaten bir kitap en az 300 TL ne kadar olacak o zaman, 1000 TL den aşağıya kitap olmaz, bari kitapları uygun yapın herkes ulaşsın.”

“Zaten her gün kitap fiyatları değişiyor bununla birlikte iyice ulaşılması zor olacak. Bir bu kalmıştı dokunulmayan.”

“Zaten bir kitaba dünya kadar para veriyoruz, sadece gerçek okurlar kitap alabiliyor.”

“Bu fiyatların üstüne %15-20 artış trajedi.”

"BAŞKA DERT Mİ KALMADI"

Bazı okurlar ise kitabı doğrudan bir “medeniyet” başlığına yerleştirip, vergi yükünün kültürel bir geri gidiş olacağını dile getirdi:

“Yahu kitap medeniyettir yapmayın.”

“Kitaplar zaten pahalı hiç mi almayalım hep mi imkansız olsun fiyatlarını aşağı çekmeyi düşünecek yerde.”

“Okuyan sayısının zaten az olduğu bir zamanda özellikle cehalet için neden adım atılır anlamış değilim. Kaldı ki şu anda da çok da uygun değil zaten kitap fiyatları. Sinir bozucu bir haber. Ve kitaptaki KDV’ye kadar meclise sunulacak dert mi kalmadı diye sorguluyor insan... Bir kere de zorlaştırmayın kolaylaştırın...”

“KİTAPÇILARIN ÖNÜNDEN DE GEÇEMEYİZ”

Okur yorumlarının bir kısmında, fiyatlar arttıkça korsan yayıncılığın büyüyebileceği uyarısı yapıldı. Bazı yorumlarda ise düzenlemenin “bilinçli” bir tercih olduğu öne sürüldü:

“Sadece okuyucu kitle değil sınava hazırlanmak zorunda olanlar var. Bu daha çok korsana ve tepkiye yol açacaktır.”

“Bilinçli olarak milletin cahil kalması planlanıyor bunun başka bir açıklaması yok.”

“Zaten pahalıydı, site site geziyoruz indirime kitap almak için, kitapçılara zaten uğramıyorduk, önünden de geçemeyiz.”

“YAZARA DA DARBE”

Bazı okurlar ise tartışmayı yalnızca okur cephesinden değil, yeni yazarlar ve üretim tarafıyla birlikte değerlendirdi:

“Bu durumda okuyucu için ayrı masraf yazar için ayrı.. Yeni yazarlar kitap bastırırken maliyetleri de çok artar. Bu durumda çoğu yeni yazar eserini insanlara ulaştırmak için bütçe oluşturmaya çalışırken bu onların elini kolunu bağlayacaktır. Sonuç= daha az eser okuyucuya ulaşacak ve belli başlı yazarların görüşleri piyasada hâkim olacak.”



