Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Popüler kültür ölümü gösterip sıtmaya razı mı ediyor

Popüler kültür ölümü gösterip sıtmaya razı mı ediyor

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
13:0722/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Lvbel C5 dinlemek mi domuz eti yemek mi? Tarafını seç.
Lvbel C5 dinlemek mi domuz eti yemek mi? Tarafını seç.

Müzik ve diziler neden artık derinlik taşımıyor? Popüler kültürün dürtüyü parlatan dilini, silinen sınırları ve estetiğin arkasına gizlenen anlam kaybını masaya yatırıyoruz.

Son dönemde eski şarkılara ve dizilere yönelmemiz bir “nostalji” meselesi değil; içerik yoksunluğuna verilen doğal bir tepki. Hamnet gibi filmler, acıyı, kaybı ve sevgiyi sanatın diliyle anlatırken; güncel popüler üretimler hız, teşhir ve tüketim düzenine uyum sağlıyor. Bad Bunny örneğinde olduğu gibi şarkılar kısa, tekrar eden ve sosyal medya algoritmalarına uygun biçimde üretiliyor; kulak için değil, etkileşim için. Bu çizgide yer alan isimlerin ortak noktası estetik ya da duygu anlatısı değil; sınırsızlık vaadi ve dürtü pazarlaması. Erkekliğin bir yanda vitrinleştiği, kadınların sayıya indirgendği dil; diğer yanda kimlik oyunlarıyla bulanıklaşan bir sahne… Yeni bir fikir üretilmiyor, çağın ruhu değil dürtüsü parlatılıyor.

Sınırlar gibi anlam da siliniyor

Videoda dikkat çektiğimiz ikinci eksen diziler ve “estetik ambalajlı” sınır ihlalleri. Aynı Yağmur Altında dizisindeki tartışmalı sahnede mesele oyunculuk ya da yazım değil; böyle bir sahnenin varlığı ve hangi gerçeklikten ilham aldığı. Benzer bir kopuşu edebiyatta da görüyoruz: Masumiyet Müzesi, takıntı ve sınır ihlalini “aşk” diye estetize ederek normalleştiriyor. Orhan Pamuk’un zarafetle fısıldanan ihlalleriyle dizilerdeki ucuz ihlaller aynı sonuca çıkıyor: sınırı siliyor, bağı koparıyor. Oysa sanat yalnızca göstermek değildir; sınırları fark ettirmektir. Sınır kaybolduğunda düşünme yavaşlar, tüketim hızlanır. Popüler kültürün sundukları tesadüf değil; izleniyor, konuşuluyor, etkileşim getiriyor. Bedelini ise anlam ödüyor. Tüm bunları anlattığımız videomuzu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.


#Hamnet
#Aynı Yağmur Altında
#Lvbel C5
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar tatil mi? 23 Şubat Pazartesi okul var mı valilikten açıklama geldi mi?