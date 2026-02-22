Popüler kültür ölümü gösterip sıtmaya razı mı ediyor

Son dönemde eski şarkılara ve dizilere yönelmemiz bir “nostalji” meselesi değil; içerik yoksunluğuna verilen doğal bir tepki. Hamnet gibi filmler, acıyı, kaybı ve sevgiyi sanatın diliyle anlatırken; güncel popüler üretimler hız, teşhir ve tüketim düzenine uyum sağlıyor. Bad Bunny örneğinde olduğu gibi şarkılar kısa, tekrar eden ve sosyal medya algoritmalarına uygun biçimde üretiliyor; kulak için değil, etkileşim için. Bu çizgide yer alan isimlerin ortak noktası estetik ya da duygu anlatısı değil; sınırsızlık vaadi ve dürtü pazarlaması. Erkekliğin bir yanda vitrinleştiği, kadınların sayıya indirgendği dil; diğer yanda kimlik oyunlarıyla bulanıklaşan bir sahne… Yeni bir fikir üretilmiyor, çağın ruhu değil dürtüsü parlatılıyor.