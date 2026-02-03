Dijital medyanın yeni anatomisi: “Sentetik Medya” raflarda

Gazeteci-Yazar Aslan Değirmenci’nin yeni kitabı Sentetik Medya, Çıra Yayınları etiketiyle okurla buluşurken medya endüstrisinin geçirdiği dijital evrimi parçalı tartışmaların ötesine taşıyor. İnternet TV’den artırılmış gerçekliğe, yapay zekâ destekli radyodan IoT tabanlı platformlara uzanan geniş bir çerçeve çiziyor. Değirmenci’ye göre klasik yayıncılığın “tek yönlü anlatı” dönemi kapanmış durumda. Algoritmik içerik akışları, yapay zekâ destekli öneri motorları, VR ile 360 derece izleme deneyimleri ve AR tabanlı veri katmanları, izleyiciyi ekrandan merkeze taşıyor. Medya artık izlenen bir şey değil; içinde dolaşılan, etkileşilen bir alan.

Görünmez kişiselleştirme: IoT çağı

Kitabın dikkat çeken bölümlerinden biri, IoT’nin (nesnelerin interneti) medya tüketimini nasıl görünmez biçimde dönüştürdüğüne odaklanıyor. Akıllı ev asistanları, bağlı cihazlar ve senkronize ekranlar sayesinde kullanıcı davranışı günün her anına yayılıyor. Bu tablo, medya şirketleri için büyük bir fırsat alanı yaratırken; veri güvenliği, algoritmik şeffaflık ve manipülasyon riski gibi başlıkları da tartışmanın merkezine taşıyor.

Sentetik medya ve yeni emperyalizm

Sentetik Medya, dijitalleşmeyi yalnızca teknik bir dönüşüm olarak ele almıyor. Devlet destekli dijital aktörler, yapay spikerler, otomatik haber üretim sistemleri ve deepfake operasyonları üzerinden “sentetik medya”nin küresel güç mücadelesindeki rolü ayrıca inceleniyor. Değirmenci’ye göre bu yeni medya düzeni, klasik emperyalizm tartışmalarını dijital bir düzleme taşıyor; içerik kadar algının da üretildiği bir çağda yaşıyoruz.

Radyo, fotoğraf, sinema: Hepsi yeniden yazılıyor

Kitap, geleneksel medya mecralarının da bu dönüşümden nasıl etkilendiğini somut örneklerle anlatıyor. Yapay zekâ destekli radyo yayıncılığı, kişiye özel akışlar ve otomatik sunucularla yeniden güç kazanırken; fotoğrafçılıkta AI destekli çekim ve düzenleme sistemleri profesyonel üretimi kökten değiştiriyor. Sinema ve görsel anlatı ise AR/VR teknolojileriyle bambaşka bir estetik eşiğe taşınıyor.

“Medya, yaşamın kendisini yeniden kurguluyor”

Sentetik Medya, “medya artık yalnızca içerik üretmiyor; yaşamın kendisini veri üzerinden yeniden kurguluyor” tespitiyle sona eriyor. Kitap, dijital bağımlılıktan dijital kimliğe, yapay zekâ etiğinden telif ve hukuk tartışmalarına kadar bugünün ve yarının medya sorularını masaya yatırıyor.

