TikTok'tan UpScrolled'a göç

UpScrolled, uygulama mağazalarında en çok indirilen aplikasyonlar arasında ilk sıraya yükseldi. Uygulama, Gazze'de ailesinden 60 şehit veren Filistin kökenli Issam Hicaji tarafından kuruldu. Zulüm karşısında alternatif bir platform olarak geliştirilen UpScrolled, “Yasaklar ve gizli kısıtlamalara” karşı durmayı amaçlıyor.

Tiktok ile mi yarışacaksın dediler

Hicaji uygulamayı neden kurduğunu bir konuşmasında şu sözlerle anlatıyor: “Alternatif bir sosyal medya platformu kurmaya karar verdim. Birçok kişi bana “Çılgınsın, Meta ile mi yarışacaksın, X, TikTok ile mi?” dedi. Ama onlara şunu söylüyorum: Denemezsek asla bilemeyeceğiz. Başladığımızda, ikinci gün yüzlerce, binlerce, onbinlerce insanın katıldığını gördük. İnsanlar alternatif arıyor, erişim kısıtlaması yaşamaktan bıkmışlar. İçeriklerinin veya seslerinin diğer platformlarda ulaştırılmadığının acısını anlıyorlar. İşte Upscroll tam olarak bu. "Öyle ki uygulamada “İsrail” diye arama yaptığınızda “İşgal edilmiş Filistin toprakları” yazısı çıkıyor. Görülen o ki, UpScrolled’un yükselmesi pek de tesadüf değil.

CEO tüm sansürleri ağzıyla anlattı

Her ne kadar sansür bugün konuşulsa da TikTok’un CEO'su Adam Presser, geçen sene Kudüs’teki Dünya Yahudi Kongresi’ndeki konuşmasında sansür uygulamalarını tek tek açıklamıştı. Presser, "Siyonist" kelimesini nefret söylemine aldıklarını ve bu kelimeyi kullanan hesapları yasakladıklarını söyledi. CEO, “nefret içeriği” kapsamındaki denetimlerde 20’den fazla Yahudi örgütüyle istihbarat paylaşımında bulunduklarını da konuşmasında itiraf etti. “‘Siyonist’ kelimesini, kullanım amacına göre nefret söylemi kapsamına alan bir değişiklik yaptık. Bu artık nefret söylemi olarak değerlendiriliyor ve buna göre müdahale ediliyor. 2024 yılı boyunca, nefret içerikli faaliyetler nedeniyle kapattığımız hesapların sayısını üç katına çıkardık. Ayrıca yirmiden fazla Yahudi kuruluşuyla sürekli temas hâlindeyiz. Bu kurumlar, ihlal içeren eğilimleri fark ettiklerinde bize düzenli olarak bilgi ve analiz sağlıyor.”



