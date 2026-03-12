Sır gibi saklanan sanat: Yapımı aylar sürüyor, tek ustası Mardin'de

Aynı süreçte İstanbul Kapalı Çarşı'da çalışırken negatif oyma sanatı ile tanıştığını kaydeden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Nasıl yapılabileceğini öğrenmek biraz zaman aldı. Bu sanatı birkaç yüzük içerisinde görmüştüm. Sır gibi saklanan bir sanat, pek kimseye öğretmiyorlar. Ben de bunu kendim öğrenerek geliştirmek zorunda kaldım. Önce takılarda, taşlarda negatif oymalar yaptım. Daha sonra bu sanatı tespihe uyarlayabilir miyim diye düşündüm. Uzun çalışmalar ve denemeler sonucunda bunu yapmayı başardım. Şu anda negatif oyma sanatını tespihe uyarlayabilen dünyada sadece ben varım."





Eğitiminin ardından döndüğü memleketi Mardin'de sanatını yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğünü belirten Çelik, burada da koleksiyonluk çok sayıda eser üretmeye başladığını dile getirdi.