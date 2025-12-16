Diyarbakır’da sahipsiz köpek dehşet saçtı

’’Önceki gün burada iki kişi köpek saldırısına uğradı. Bundan 20-25 gün önce bizzat kendim 153’e bunu bildirmiştim. Ben ve çocuğum, okul dönüşü tam 12 tane köpeğin saldırısına uğradık ve orada bir binaya sığınmak zorunda kaldık. Bunu bildirdim, değerlendirmeye alındığını söylediler ama yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz’’