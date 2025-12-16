Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır’da sahipsiz köpek dehşet saçtı

Diyarbakır’da sahipsiz köpek dehşet saçtı

16:3116/12/2025, الثلاثاء
G: 16/12/2025, الثلاثاء
IHA
Sonraki haber
Hastaneye sevk edilen 2 yaralı tedavileri sonrası tabucu edildi.
Hastaneye sevk edilen 2 yaralı tedavileri sonrası tabucu edildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan M.K. (45) isimli kadın ve S.Ö. (55), el ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler yaralanan vatandaşların yardımına koşarken saldırgan köpek kalabalığa saldırdı.

Hastaneye sevk edilen 2 yaralı tedavileri sonrası tabucu edildi.

Daha önce oğlu ve kendisine de köpeklerin saldırdığını belirten vatandaşlardan Habip Yıldız,
’’Önceki gün burada iki kişi köpek saldırısına uğradı. Bundan 20-25 gün önce bizzat kendim 153’e bunu bildirmiştim. Ben ve çocuğum, okul dönüşü tam 12 tane köpeğin saldırısına uğradık ve orada bir binaya sığınmak zorunda kaldık. Bunu bildirdim, değerlendirmeye alındığını söylediler ama yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz’’
dedi.


#Diyarbakır
#Sahipsiz Köpek
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğalgaz fatura taksitlendirme nasıl yapılır?