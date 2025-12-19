Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Bağlı köpek çocuklara saldırdı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Bağlı köpek çocuklara saldırdı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

21:3719/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’nın Haymana ilçesinde, bir evin bahçesinde bağlı olarak tutulan köpeğin çocuklara saldırması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.K.’ye ait evin bahçesinde
tasmalı şekilde bağlı bulunan köpek, iddiaya göre çocuklar tarafından kışkırtıldı. Tasmasından kurtulan köpek, bahçe duvarını aşıp 14 yaşındaki E.İ.N. ve arkadaşlarına saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.İ.N., ilk müdahalenin ardından Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Ankara
#Köpek
#Çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?