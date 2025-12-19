Bağlı köpek çocuklara saldırdı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

tasmalı şekilde bağlı bulunan köpek, iddiaya göre çocuklar tarafından kışkırtıldı. Tasmasından kurtulan köpek, bahçe duvarını aşıp 14 yaşındaki E.İ.N. ve arkadaşlarına saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.İ.N., ilk müdahalenin ardından Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi.