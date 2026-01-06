ABB’den 501 milyonluk yeni satış

Başkentin pek çok mahallesinde su kesintileri sürerken, sorunu çözmesi gereken CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ise taşınmaz satışıyla meşgul. Keçiören, Pursaklar ve Mamak başta olmak üzere birçok bölgede vatandaşlar evlerine bidonlarla su taşıyor. Altyapıya yönelik yatırımlarda yetersizlikle tepki çeken ABB’nin yayınladığı ihale ilanında arsa, konut, dükkân ve büroların bulunduğu satış listesinin yer alması, eleştirilerin odağı oldu.

36 TAŞINMAZ SATIŞTA

22 Ocak 2026’da gerçekleşecek ihale, belediye encümeni tarafından yapılacak. Satışa çıkarılan 36 taşınmazın toplam kıymet takdir bedeli 501 milyon 270 bin lira. Satılacak taşınmazların 1’i Akyurt’ta, 2’si Etimesgut’ta, 2’si Pursaklar’da, 3’ü Altındağ’da, 11’i Çankaya ve 17’si ise Mamak’ta bulunuyor. Çankaya’daki taşınmazlar arsa, konut ve iş yerlerinden, Mamak’takiler ise arsa ve meskenlerden oluşuyor. Satılacak taşınmazların muhammen bedelleri 480 bin lira ile 115 milyon lira arasında değişiyor.

5,5 MİLYON M2 ARAZİ GİTTİ

2019’dan bu yana taşınmaz satışıyla gündemden düşmeyen Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB, belediyeye ait çok sayıda taşınmazı piyasa değerinin altında ya da rayiçe yakın bedellerle elden çıkarttı. Son 6-7 yılda satılan taşınmazların toplam bedeli 24-25 milyar lirayı aştı. Söz konusu satışlara konu arazilerin toplam yüzölçümü ise yaklaşık 5,5 milyon metrekare.







