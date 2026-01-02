Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi otopark ücretlerine yüzde 185 zam yaptı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi otopark ücretlerine yüzde 185 zam yaptı

14:262/01/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyenin otoparklar yüzünden çok zarar ettiğini söylemişti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyenin otoparklar yüzünden çok zarar ettiğini söylemişti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için 0-12 saati 70 TL olan açık alan otopark ücretini 1 Ocak itibarıyla yüzde 185 zam yaparak 200 TL'ye çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için 0-12 saati 70 TL olan açık alan otopark ücretini yüzde 185 zam yaparak 200 TL'ye çıkardı. Sabah'ın haberine göre, böylece bu kalemdeki artış oranı yüzde 185 olarak gerçekleşti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda otoparklarla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Daha önce de anlattım bunu, otopark işletmelerinden çok ciddi zarar ediyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ciddi rakamlar, büyük rakamlar. Bunun nedeni, işte bir sokakta iki tane otopark görevlisi var, oradan araçlardan otopark geliri elde edilen o iki görevlinin maaşının dörtte birini bile karşılamıyor" diyerek otoparkların zarar ettiğini söylemişti.



14 BİN OTOPARK VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketi tarafından işletilen 6 yeraltı, 2 tam otomatik olmak üzere toplam 22 kapalı otopark bulunuyor. Bu otoparklar toplam 9 bin 64 araç alıyor. İZBB bünyesindeki otoparklar bununla da sınırlı değil. Göztepe Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki apartman altlarındaki abone otoparklarının sayısı bin 955. Buna ilave olarak kent genelinde 3 bin 778 araçlık açık otopark bulunuyor. İzmir genelinde açık ve kapalı otoparkların toplamı ise 14 bin 797'yi buluyor.



#chp
#izmir
#belediye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek? Sırada hangi il var?