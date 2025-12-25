CHP'li Toroslar Belediyesi'nden zeytin ağacı katliamı: Mahallelinin emeğini yok ettiler





'BELEDİYE RESMEN KATLİAM YAPIYOR'





Kesim yapılan alanla ilgili geçmiş süreci anlatan Yılmaz, söz konusu ağaçların belediye tarafından dikilmediğini ve yıllar boyunca mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla bakımlarını yaptığını belirtti. Yılmaz, "Şu anda Toroslar Belediyesi resmen ağaç katliamı yapıyor. Sosyal demokrat uygulama bu değildir. Abdurrahman Yıldız derhal Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmelidir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikası değildir. Zeytin ağaçları 35 yıllık ağaçlar. Belediyenin dikmediği, belediyenin sulamadığı, bakımını yapmadığı bir yer burası. Vatandaş kendi imkanlarıyla dikti, kendi imkanlarıyla suluyor, kendi imkanlarıyla ağaçları ilaçlıyor ve 35 yıl içerisinde bu duruma getirdi. Ama şu anda 35 yıllık insanların emeği katlediliyor" dedi.



