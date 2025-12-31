CHP'li belediyelerde kriz bitmiyor: Edirneliler en sonunda sokağa çıktı 'Çocuklara içirecek su yok' diye isyan etti

Edirne’nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaklaşık 10 gündür devam eden su kesintisi, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, mahalle meydanında bulunan çeşme önünde bir araya gelerek CHP’li belediyeyi protesto etti. Kış mevsiminde yaşanan uzun süreli kesinti nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiği mahallede, vatandaşlar su ihtiyaçlarını bidon ve damacanalarla karşılamak zorunda kaldı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve bebeklerin yaşadığı mağduriyetin her geçen gün arttığı belirtildi. Mahalle sakinleri, sorunun günlerdir devam etmesine rağmen yetkililerden bir açıklama yapılmadığını ifade ederek, CHP’li Edirne Belediyesi’nden çözüm istedi.



