Galatasaray Can Armando Güner'in ardından bir yıldızı daha milli takıma kazandırıyor

15:439/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Can Armando Güner transferiyle sükse yapan Galatasaray, gözünü Alanyaspor'un parlayan yıldızına dikti. Bir dönem Chelsea altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezonki performansıyla listenin başına yerleşti.

Galatasaray, genç yetenek avında hız kesmiyor. Son dönemde Borussia Mönchengladbach'tan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna katarak büyük sükse yapan sarı-kırmızılılar, şimdi gözünü Corendon Alanyaspor'un parlayan yıldızı Ümit Akdağ'a dikti.


Trabzonspor’un da talip olduğu oyuncu için sarı-kırmızılılar tüm şartları zorlayacak. Bu transferin sezon sonunda resmiyet kazanacağı öğrenildi.


Sarı-kırmızılılar oyuncuyla anlaşma sağlarsa, Ümit Akdağ sezon sonuna kadar Alanyaspor forması giymeye devam edecek. Genç stoper, yaz transfer döneminde Galatasaray kadrosuna katılacak.


22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ, bir dönem Chelsea altyapısında forma giymiş ve İngiltere'de önemli bir futbol eğitimi almış bir isim. 1.92 boyundaki stoper, bu sezon Alanyaspor formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti.


Sol bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabilen genç oyuncu, hava toplarındaki hakimiyeti, fizik gücü ve oyunu geriden kurma yeteneğiyle öne çıkıyor.


Galatasaray yönetimi, teknik ekibin raporları doğrultusunda Ümit Akdağ'ı uzun vadeli savunma planlamasının önemli bir parçası olarak görüyor. Can Armando Güner gibi milli takıma kazandırılacak potansiyele sahip bir oyuncunun daha kadroya katılması, Aslan'ın geleceğe yönelik yatırımlarını sürdürüyor.


