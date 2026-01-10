Süper Kupa finalinde Galatasaray rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Kaybedilen maçın ardından sarı-kırmızılı ekip, kupa törenine katılmama kararı aldı. Galatasaray Kulübü'nün seremoniye çıkmama sebebi belli odu.
Turkcell Süper Kupa 2025 finalinde Galatasaray rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.
Sarı-lacivertlilere şampiyonluğu getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı. Bu zaferin ardından Fenerbahçe, 10 yıllık Süper Kupa hasretine son vermiş oldu.
GALATASARAY TÖRENE NEDEN KATILMADI?
Finalde mağlup olan Galatasaray, kupa törenine katılmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulübün hayatını kaybeden Gökmen Özdenak için düzenlenen saygı duruşundaki ıslıklar sebebiyle kupa seremonisine çıkmadığı ortaya çıktı.