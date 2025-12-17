Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Rakam için çok erken

Milyonların gözü, asgari ücrette ikinci görüşmeye çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, basın mensuplarının yeni asgari ücretle ilgili sorularını cevapladı. Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor. Hükümet olarak hakem rolündeyiz" dedi.
Asgari ücrette ikinci görüşme öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır"
"Rakam için çok erken"
Bakan Işıkhan,
"Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz işçi işveren kesininin görüşünü alıp değerlendireceğiz sonra da kamuoyuyla paylaşacağız"
dedi.
