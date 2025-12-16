İşverenin asgari ücret beklentisi 27.800 TL

Bağımsız araştırma şirketi Loginsight tarafından gerçekleştirilen yeni araştırma, iş dünyasının 2026 yılına yaklaşılırken asgari ücrete bakışını ortaya koydu. Araştırmaya katılan yöneticilerin verdiği yanıtlar doğrultusunda, 2026 yılına yönelik ortalama asgari ücret beklentisi 27 bin 800 TL olarak belirlendi. Bu sonuç, iş dünyasının yüksek enflasyon ortamında maliyet baskısını güçlü biçimde hissettiğini; buna karşın çalışanların alım gücünü koruma ihtiyacını da göz ardı etmediğini ortaya koyuyor.

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, iş dünyasının asgari ücretin hangi dinamiklere göre belirlenmesi gerektiğine dair yaklaşımı oldu. Katılımcıların yüzde 55,5’i kamu politikalarını en belirleyici unsur olarak tanımlıyor. Bunu sırasıyla enflasyon oranı (%21,8), toplumsal beklenti ve sosyal baskı (%11,9), döviz kuru hareketleri (%7,9) izliyor. İş gücü arz-talep dengesi (%2) ve işveren maliyetleri (%1) ise son sıralarda yer alıyor. Bu tablo, ücret politikalarının yalnızca ekonomik göstergelerle değil; siyasi kararlar ve toplumsal hassasiyetlerle birlikte ele alındığını gösteriyor. “Asgari ücret belirlenirken en çok hangi denge gözetilmeli?” sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde sıralanıyor: çalışan refahı (%46,5), enflasyonla mücadele (%24,8), işveren maliyet dengesi (%10,9), istihdamın korunması (%8,9) ve ekonomik büyüme (%8,9).