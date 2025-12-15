Lezzetlerimiz sınır tanımıyor: Coğrafi işaretli ürünler dünya pazarına taşınıyor

Tescilli ürünler turizmi de etkiliyor

Durak, Türkiye'deki coğrafi işaretli ürünlerin pek çok ülkeye kıyasla daha belirgin nitelikler taşıdığını vurguladı.

Bu ürünlerin turizme de doğrudan katkı sunduğunu ifade eden Durak, "Coğrafi işaretli ürünler, üretildiği bölgeye özgü özellikler taşıdığı için en iyi şekilde o bölgede deneyimleniyor. Turistler de "Bu ürünü en iyi nerede tadabilirim ya da satın alabilirim?" sorusuyla hareket ediyor. Bu durum, ziyaret tercihlerini doğrudan etkiliyor." dedi.