Karahantepe dünyanın Neolitik başkenti olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi’nde elde edilen yeni bulguların bölgeyi Neolitik dünyanın başkenti haline getireceğini söyledi. Bölgede süren 5 yıllık kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserleri tanıtan Ersoy, "Mevcut bulgular, bölgede Neolitik dönemde yoğun nüfuslu yerleşimlerin bulunduğunu ve 1500 yıl boyunca kesintisiz iskanın gerçekleştiğini göstermektedir" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi’nin 5. yılında elde edilen yeni arkeolojik bulguları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığının 2020'de başlattığı Taş Tepeler Projesi'ne ilişkin Ersoy, "Önümüzdeki dönemde mikro analizler, arkeometrik çalışmalar, teknoloji ve sembolik buluntulara odaklanan araştırmalar ile doğal çevre, etnoarkeoloji ve koruma faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. İnanıyoruz ki bu kapsamlı çalışmalar Taş Tepeler bölgesini dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecektir" dedi.
KARAHANTEPE DÜNYAYI GEZECEK
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin yanı sıra Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası tanıtımı için yoğun bir program yürüttüklerini belirten Ersoy, Berlin James-Simon Galerisi'nde gelecek yıl şubat-temmuz ayları arasında "Toplumun Keşfi: 12.000 Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" başlıklı bir sergi açacaklarını, 2026 sonbaharında Birleşik Krallık, 2027 sonbaharında ise Japonya Tokyo Ulusal Müzesi’nde Taş Tepeler temalı sergi planlamalarının sürdüğünü aktardı.
ÖNEMLİ ESERLER BULUNDU
Bakan Ersoy, 2021 yılından bu yana dünyanın en nitelikli neolitik dönem müzelerinden biri olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki serginin daha da zengin bir şekilde ziyaretçilerini ağırladığını aktararak, şu bilgileri verdi: "Bugün burada, çoğunluğu 2025 yılı kazılarında ortaya çıkan eserlerden oluşan küçük bir seçki de yer alıyor. Bu eserler arasında Göbeklitepe'de D Yapısının duvarı içine, olasılıkla adak olarak yerleştirilen insan heykelini yakından göreceğiz. Yine 2025 yılının en gözde buluntuları arasında, Sayburç'ta bulunan ve yüz ifadesiyle ölü bir bireyi çağrıştıran heykel sergide yerini aldı. Sayburç Heykeli bize, ölüm ritüellerini farklı açılardan değerlendirme imkanı sunmaktadır. Sefertepe kazılarının 2025 yılı çalışmalarında, iki adet düzeltilmiş blok taş üzerinde iki adet insan yüzü kabartması tespit edildi. Sefertepe'de bu yıl, çift yüzünde insan motifi bulunan bir boncuk da tespit edildi. Mevcut bulgular, bölgede Neolitik dönemde yoğun nüfuslu, farklı ölçeklerde yerleşimlerin bulunduğunu ve 1500 yıl boyunca kesintisiz iskanın gerçekleştiğini göstermektedir" diyen Ersoy, şöyle konuştu:
AİLE KURUMUNUN TARİHİ
"Büyük ve küçük yerleşimlerin tümünde konut ve kamusal yapılar ortaya çıkarılmış, konutlarda gömütler, fırınlar ve besin hazırlama alanları tespit edilmiştir. Bu bulgular, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Aile Yılı' olarak ilan ettiği 2025 yılında, Anadolu'daki aile kurumunun tarihsel derinliğini ortaya koyma noktasında ayrı bir anlam da taşımaktadır."