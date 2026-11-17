Fitoplanktonlar dediğimiz mikroskobik olarak algler, yani gözle göremediğimiz tek hücreli canlılar ve bu canlılar özellikle sonbahar aylarında denizin dibinde aşırı miktarda çoğalıyorlar. Kış boyunca bu çoğalmalar devam ediyor ve bahar aylarında da yüzeye çıktığında da daha görünür oluyor ve biz aslında o dönemlerde müsilaj oluştuğunu farz ediyoruz. Aslında sonbahar aylarında başlayan bir süreç ve en son gelen görüntülere baktığımızda 8 metreden itibaren başlayan bir müsilaj oluşumu var ve 30 metreye kadar indiği görüntülenmiş ve 10 metreden sonra oldukça da yoğun bir oluşum söz konusu” diye konuştu.