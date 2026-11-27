Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen adayı Milli Eğitim Akademisi'ndeki eğitimlerini tamamlamasının ardından görevlerine başlayacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasında en çok sınıf öğretmeni ataması yapacak.

Sınıf öğretmeni ne kadar alınacak? 15 bin öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı

Milli Eğitim Akademisine alınacak 15 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı açıklandı. En fazla atama 3 bin 976 kontenjanla sınıf öğretmenliği ve 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim alanlarında yapılacak.

Şu anda akademide olan 10 bin adayın bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanacağını belirten Tekin, 2026 AGS ile 15 bin ve 2027 AGS ile 15 bin kişi olmak üzere toplam 40 bin kişinin söz konusu olduğunu belirtti.

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15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: "Bu yıl ÖSYM ile atama takvimini ve eğitim öğretimin başlangıç takvimini de dikkate alarak AGS'nin tarihiyle ilgili bir değişiklik yaptık.

Mayıs'ta sınavı yapıp Temmuz, Ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip Eylül ayında başlatıp bir sonraki Eylül'e kadar eğitimler devam edip Eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde, bizim başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacak. Dolayısıyla 10 bin arkadaşımız, şu anda akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacaklar."

15 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman?

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak hazırlık eğitimi başvuruları, 9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak, 15 Aralık 2026 salı günü saat 16.00’da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

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Hangi branşlarda öğretmen atanacak, branş dağılımı belli oldu mu? 15 bin öğretmen ataması ne zaman?