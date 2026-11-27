15 bin öğretmen ataması için başvurular 9 Aralık'ta başlayacak 15 Aralık'ta sona erecek

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Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt sürecine ilişkin duyuru ve alan bazında kontenjan dağılımları açıklandı.

EN FAZLA SINIF ÖĞRETMENİ ALIMI YAPILACAK

Hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için alan ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 alan sırasıyla 3 bin 976 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1101 kontenjanla İngilizce, 1059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi oldu.

Adayların başvuruları, tercih ettikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik ortamda değerlendirilecek. Şartları karşılayan başvurular onaylanırken, uygun bulunmayan başvurular ise ret gerekçesiyle birlikte reddedilecek. Başvuruların onay veya ret durumunu takip etmek adayların sorumluluğunda olacak.

YERLEŞTİRMELERDE MEB-AGS PUANI BELİRLEYİCİ OLACAK

Hazırlık eğitimi alacak adayların eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilmesinde MEB-AGS puan üstünlüğü ve tercih sıralaması esas alınacak. Birden fazla merkezde eğitim imkânı bulunan alanlarda adayların tercihleri dikkate alınacak. Tercih ettiği merkezlere yerleşemeyen ya da herhangi bir tercih yapmayan adaylar ise merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl listede yer alan adaylardan belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayanların yerine yedek adaylar davet edilecek.

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ASIL ADAYLAR 4 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından, kayıt hakkı elde eden asıl adayların listesi 4 Şubat 2027'de açıklanacak. Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananlar ise 15 Şubat 2027 tarihinde duyurulacak.

Asıl adaylar için kayıt süreci 5 Şubat 2027'de başlayacak ve 11 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da sona erecek. Yedek adayların kayıt başvuruları ise 16 Şubat'ta alınmaya başlanacak ve 19 Şubat Cuma günü saat 16.00'ya kadar devam edecek.

Hazırlık eğitimi, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 22 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.

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