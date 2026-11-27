Hem ehliyetsiz hem kaçak hem de modifiyeli: Aydın'da sürücüye rekor ceza

Aydın Nazilli’de polisten kaçmak için otomobilini bırakıp uzaklaşan sürücüye 460 bin lira ceza kesildi. Ehliyeti iptal edilen sürücünün aracındaki usulsüzlükler de cezayı artırdı.