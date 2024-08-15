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Kadıköy'de korku dolu anlar: Skuter bataryalarının taşındığı araç alev alev yandı

Kadıköy'de, iddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araçla taşınan skuter bataryaları alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler ticari aracı sararken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

10:39 - 15/08/2024 Perşembe
DHA
Kadıköy'de skuter bataryalarını taşıyan araç alev aldı!
Kadıköy'de skuter bataryalarını taşıyan araç alev aldı!

Yangın, saat 02.00 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi, Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıktı.



İddiaya göre, hafif ticari araç içerisinde taşınan skuter bataryaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Adrese gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç, çekici ile kaldırıldı. Aracın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.




#Kadıköy
#İstanbul
#Skuter
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