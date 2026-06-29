Edremit açıklarında motoru arızalanan teknedeki vatandaş kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Avcılar Altı açıklarında seyir halinde olan özel bir tekne, motor arızası yaptı. Akıntı ve rüzgarın etkisiyle denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki vatandaş, durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbarın alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.