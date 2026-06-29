Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edremit açıklarında motoru arızalanan teknedeki vatandaş kurtarıldı

Edremit açıklarında motoru arızalanan teknedeki vatandaş kurtarıldı

14:1529/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen özel teknedeki 1 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Avcılar Altı açıklarında seyir halinde olan özel bir tekne, motor arızası yaptı. Akıntı ve rüzgarın etkisiyle denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki vatandaş, durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbarın alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

Olay mahalline derhal sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-111), kısa sürede sürüklenen teknenin bulunduğu noktaya ulaştı. Başlatılan kurtarma faaliyeti neticesinde, teknede mahsur kalan şahıs güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Motor arızası yapan özel tekne ise ekiplerce yedeklenerek Edremit Balıkçı Barınağı’na emniyetle intikal ettirildi. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Balıkesir
#Edramit
#tekne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
NATO zirvesi yasakları ne zaman başlıyor?