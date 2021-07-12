Gündem Batan teknede can pazarı
ANTALYA

Batan teknede can pazarı

Antalya’nın Kundu bölgesinde cumartesi gece balık avlamak için denize açılan 3 gencin içinde bulunduğu tekne, sabaha karşı alabora oldu. 2 saat boyunca ters dönen tekneye tutunarak kurtarılmayı bekleyen gençleri bölgedeki kaptanlar ölümün kıyısından aldı.

Haber Merkezi İHA
Antalya haber: Batan teknede can pazarı
2 saat boyunca ters dönen tekneye tutunarak kurtarılmayı bekleyen gençleri bölgedeki kaptanlar ölümün kıyısından aldı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu bölgesinde balık avlamak için 3,5 metrelik fiber tekneyle denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne yükselen dalgalar sonucu alabora olup ters döndü. 2 saat boyunca ölümle pençeleşen gençler, bölgede bulunan balıkçı teknelerine seslerini ulaştırmayı başardılar.

Yorgunluktan bitkin düşen gençler önce tekneye alındı, ardından karaya çıkartıldı.
Yorgunluktan bitkin düşen gençler önce tekneye alındı, ardından karaya çıkartıldı.

GENÇLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

O sırada başka bir arkadaşının bozulan teknesine yardıma giderken, olaya şahit olan tekne kaptanı Bahadır Malkoç, can yelekleriyle gençleri son anda boğulmaktan kurtardı. Yorgunluktan bitkin düşen gençler önce tekneye alındı, ardından karaya çıkartıldı. İsimleri açıklanmayan 3 gencin de durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gençlerin görüntüleri ve tekneye alınmaları cep telefonlarıyla kaydedildi.
Gençlerin görüntüleri ve tekneye alınmaları cep telefonlarıyla kaydedildi.

Gençlerin denizin ortasında ters dönen teknenin başındaki bitkin haldeki görüntüleri ve tekneye alınmaları cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaptan Bahadır Malkoç gençleri kurtardı.
Kaptan Bahadır Malkoç gençleri kurtardı.

Kaptan Bahadır Malkoç, pazar sabah 05.00 civarında bir arkadaşının teknesinin arıza yaptığı haberi gelince yerini öğrenmek için aradığımda ‘Abi birileri battı, yardım çığlıkları var yardım edin’ dediğini söyledi. Gençlerin bir buçuk saat suda kaldıklarını söyleyen Malkoç, "Tarif verdiler gittik, bulduk. Fiber teknenin başındaydı iki kişi. Diğer arkadaşı da karaya doğru yüzmeye çalışıyormuş. Onlara can simidi verdik. Diğer arkadaşlarını da bulduk. Teknemize aldık” diye konuştu.

Yemen'de göçmen teknesi alabora oldu: En az 300 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Yemen'de göçmen teknesi alabora oldu: En az 300 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Dünyası başına yıkıldı

Dünyası başına yıkıldı

​Babasının para kazanmak için kullandığı bisikleti çaldırdı.
Osmanlı belgeleri çöpten çıktı

Osmanlı belgeleri çöpten çıktı

​Cumhurbaşkanlığı arıyordu Kadıköy'deki bir sahafta bulundu.
Tarlayı sürerken şoke oldu

​Sert bir cisme çarpan çiftçi hemen ekiplere haber verdi.

​FETÖ anayasal düzen yerine gayri meşru bir iktidar oluşturmaya çalıştı.

​Türkiye Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.