Batan teknede can pazarı

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu bölgesinde balık avlamak için 3,5 metrelik fiber tekneyle denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne yükselen dalgalar sonucu alabora olup ters döndü. 2 saat boyunca ölümle pençeleşen gençler, bölgede bulunan balıkçı teknelerine seslerini ulaştırmayı başardılar.

Yorgunluktan bitkin düşen gençler önce tekneye alındı, ardından karaya çıkartıldı.

GENÇLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

O sırada başka bir arkadaşının bozulan teknesine yardıma giderken, olaya şahit olan tekne kaptanı Bahadır Malkoç, can yelekleriyle gençleri son anda boğulmaktan kurtardı. Yorgunluktan bitkin düşen gençler önce tekneye alındı, ardından karaya çıkartıldı. İsimleri açıklanmayan 3 gencin de durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Gençlerin görüntüleri ve tekneye alınmaları cep telefonlarıyla kaydedildi.

Gençlerin denizin ortasında ters dönen teknenin başındaki bitkin haldeki görüntüleri ve tekneye alınmaları cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaptan Bahadır Malkoç gençleri kurtardı.

Kaptan Bahadır Malkoç, pazar sabah 05.00 civarında bir arkadaşının teknesinin arıza yaptığı haberi gelince yerini öğrenmek için aradığımda ‘Abi birileri battı, yardım çığlıkları var yardım edin’ dediğini söyledi. Gençlerin bir buçuk saat suda kaldıklarını söyleyen Malkoç, "Tarif verdiler gittik, bulduk. Fiber teknenin başındaydı iki kişi. Diğer arkadaşı da karaya doğru yüzmeye çalışıyormuş. Onlara can simidi verdik. Diğer arkadaşlarını da bulduk. Teknemize aldık” diye konuştu.

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