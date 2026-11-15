İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler yola savruldu

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Aydın’ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile Kızılay Caddesi’nden Batı Gazi Bulvarı’na bağlanmak isteyen motosiklet çarpıştı.

Yola savruldular

Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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