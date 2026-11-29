Restoranda bulunan Muhammet Ali A. (19) saldırıda yaralanırken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki olay saat 18.00 sıralarında yaşandı.
Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, restoranda bulunan Muhammet Ali A. yaralandı.
Ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Ali A.'nın saldırıda yaralandığı, sağlık ekiplerinin kontrollerinde belirlendi.
Saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor
Polis ekipleri, olay yerindeki incelemede 2 adet boş kovan buldu.
Saldırganların plakasız motosikletle kaçtığı, çevrede araştırma yapan ekiplerce belirlendi.
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