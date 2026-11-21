Sakarya'da bazı bölgelerde sağanakla birlikte dolu yağışı görüldü. Kısa süreli etkili olan dolu nedeniyle çevre beyaza büründü.
Yollar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde sağanağa dolu yağışı da eşlik etti.
Dolu yağışının oluştuğu noktalarda yollar ve araçların üzeri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Yağış, cep telefonu kameralarıyla vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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